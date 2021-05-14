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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

У 2021 році в Україні різко зросла кількість підліткових самогубств – Венедіктова

Ірина Венедіктова

У 2021 році в Україні спостерігається різке збільшення кількості спроб самогубства серед підлітків.

Про сплеск підліткових самогубств повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова.

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Також Венедіктова звернула увагу на на рівень тяжких злочинів скоєних проти дітей, який в Україні є достатньо високим.

У першу чергу це умисні вбивства, замахи та згвалтування, розповіла генпрокурор на міжнародній конференції Світ без насильства.

За словами Ірини Венедіктової, за весь 2020 рік зафіксували 123 випадки дитячих суїцидів, а за 2019 – 111.

У 2021 вже зареєстровано 90 випадків самогубства, хоча не пройшла навіть половина року.

Спроба самогубства через булінг

На початку травня у Херсонській області 14-річна школярка наковталась пігулок через приниження старшокласників.

Дівчину вдалось врятувати, але адміністрація школи та учні у всьому звинуватили потерпілу та розповідали поліцейському, що вона сама провокувала хлопців на образи.

Але пізніше, деякі вихованці школи-інтернату розповіли, що троє старшокласників і справді цькували школярку.

Фото: УНІАН

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