У 2021 році в Україні спостерігається різке збільшення кількості спроб самогубства серед підлітків.
Про сплеск підліткових самогубств повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова.
Також Венедіктова звернула увагу на на рівень тяжких злочинів скоєних проти дітей, який в Україні є достатньо високим.
У першу чергу це умисні вбивства, замахи та згвалтування, розповіла генпрокурор на міжнародній конференції Світ без насильства.
За словами Ірини Венедіктової, за весь 2020 рік зафіксували 123 випадки дитячих суїцидів, а за 2019 – 111.
У 2021 вже зареєстровано 90 випадків самогубства, хоча не пройшла навіть половина року.
Спроба самогубства через булінг
На початку травня у Херсонській області 14-річна школярка наковталась пігулок через приниження старшокласників.
Дівчину вдалось врятувати, але адміністрація школи та учні у всьому звинуватили потерпілу та розповідали поліцейському, що вона сама провокувала хлопців на образи.
Але пізніше, деякі вихованці школи-інтернату розповіли, що троє старшокласників і справді цькували школярку.