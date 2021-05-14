Украинская сторона готова ко всем форматам двусторонней встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена, то есть не только в Украине или США. Об этом заявила в Вашингтоне посол Украины в США Оксана Маркарова.

Дипломат подтвердила, что сейчас и посольство в США, и их американские коллеги в Киеве работают над визитами Зеленского в Соединенные Штаты и Байдена в Украину.

В то же время она подчеркнула, что Украина готова ко всем форматам двусторонней встречи — даже в других странах, если будет такая возможность, поскольку отношения между странами развиваются очень интенсивно.

— Мы чувствуем огромную поддержку от американских коллег на всех уровнях — от президента Байдена, госсекретаря Блинкена, — отметила Маркарова.

6 мая Владимир Зеленский во время переговоров в Киеве с госсекретарем США Энтони Блинкеном передал ему приглашение для Джо Байдена приехать в Украину в 2021 году.

В ответ американский дипломат пообещал передать его президенту, отметив, что Байден обязательно найдет подходящее время для визита в Украину.