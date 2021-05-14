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Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

Україна готова до всіх форматів зустрічі Зеленського з Байденом – посол у США

оксана маркарова

Українська сторона готова до всіх форматів двосторонньої зустрічі Володимира Зеленського і Джо Байдена, тобто не лише в Україні або США. Про це заявила у Вашингтоні посол України в США Оксана Маркарова.

Дипломат підтвердила, що нині і посольство у США, і їхні американські колеги у Києві працюють над візитами Зеленського до Сполучених Штатів та Байдена в Україну.

Водночас вона наголосила, що Україна готова до всіх форматів двосторонньої зустрічі – навіть в інших країнах, якщо буде така нагода, оскільки відносини між країнами розвиваються дуже інтенсивно.

– Ми відчуваємо величезну підтримку від американських колег на всіх рівнях – від президента Байдена, держсекретаря Блінкена, – наголосила Маркарова.

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6 травня Володимир Зеленський під час переговорів у Києві з держсекретарем США Ентоні Блінкеном передав йому запрошення для Джо Байдена приїхати до України у 2021 році.

У відповідь американський дипломат пообіцяв передати його президенту, наголосивши, що Байден обов’язково знайде відповідний час для візиту в Україну.

Джерело: Укрінформ

Фото: УНІАН

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