Пока не рассматриваю: Ляшко прокомментировал слухи о назначении на пост главы Минздрава

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко пока не рассматривал возможности возглавить министерство здравоохранения.

По его словам, на сегодняшний день с его стороны было бы некорректно обсуждать эту тему.

— Я в должности заместителя министра уже при третьем министре и каждый раз при каких-то изменениях я слышу, что кто-то кому-то что-то предлагает, — сказал он журналистам.

Ляшко также отметил, что в случае назначения главой Минздрава – соберется с журналистами, чтобы обсудить свои первые шаги на посту.

Арахамия назвал преемника Степанова

Накануне глава фракции Слуга Народа в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что Виктор Ляшко является приоритетным кандидатом на пост главы Минздрава в случае отставки Максима Степанова.

По его словам, Ляшко занимался тестированием населения на коронавирус и координацией карантинных ограничений, с чем справился на отлично.

В свою очередь Максим Степанов должен был обеспечить вакцинацию украинцев, однако его работу пришлось выполнять президенту и главе его офиса.