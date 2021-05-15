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Факты / Украина / Политика
Дмитро Кудрявцев |

Отвечал за карантин и тестирование: Арахамия сказал, кто возглавит МОЗ вместо Степанова

Давид Арахамия

Главным претендентом на пост министра здравоохранения после увольнения Максима Степанова является главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Такой прогноз сделал глава фракции Слуга Народа в Верховной Раде Давид Арахамия.

— Ляшко занимался карантином и тестированием населения, и результатов его работы – много. В свою очередь Степанов курировал вопрос вакцинации и, как мне кажется, не справился, — заявил Арахамия.

По его словам, скорость иммунизации населения слишком низкая, а в процесс закупки прививок пришлось вмешиваться лично президенту Владимиру Зеленскому и главе его Офиса Андрею Ермаку.

Глава Слуги Народа также отметил, что представители фармацевтических гигантов не единожды говорили, что Минздрав Украины вышел на них позднее, чем представители других стран.

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В этой связи с поставкой вакцин возникли такие серьезные задержки, резюмировал нардеп.

Дефицит препаратов для вакцинации

На прошлой неделе Виктор Ляшко заявил, что в Украине пока нет достаточного количества вакцин от коронавируса, чтобы привить всех граждан, записавшихся через приложение Дія.

По его словам, Минздрав готов был прививать людей из электронной очереди на выходных.

Однако для этого необходимо закупить дополнительных полмиллиона доз препарата.

Фото: пресс-служба партии Слуга Народа

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