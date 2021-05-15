Поки що не розглядаю: Ляшко прокоментував чутки про призначення на посаду голови МОЗ

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко поки не розглядав можливості очолити міністерство охорони здоров’я.

За його словами, на сьогоднішній день з його боку було б некоректно обговорювати цю тему.

– Я на посаді заступника вже при третьому міністрі і кожного разу при якійсь зміні я чую, що хтось комусь щось пропонує, – сказав він журналістам.

Ляшко також зазначив, що у випадку призначення главою МОЗ – збереться з журналістами, щоб обговорити свої перші кроки на посаді.

Арахамія назвав наступника Степанова

Напередодні глава фракції Слуга Народу у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що Віктор Ляшко є пріоритетним кандидатом на пост глави МОЗ у разі відставки Максима Степанова.

За його словами, Ляшко займався тестуванням населення на коронавірус і координацією карантинних обмежень, з чим впорався на відмінно.

У свою чергу Максим Степанов мав забезпечити вакцинацію українців, однак його роботу довелося виконувати президенту і главі його офісу.