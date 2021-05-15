PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика
Дмитро Кудрявцев |

Поки що не розглядаю: Ляшко прокоментував чутки про призначення на посаду голови МОЗ

Виктор Ляшко

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко поки не розглядав можливості очолити міністерство охорони здоров’я.

За його словами, на сьогоднішній день з його боку було б некоректно обговорювати цю тему.

– Я на посаді заступника вже при третьому міністрі і кожного разу при якійсь зміні я чую, що хтось комусь щось пропонує, – сказав він журналістам.

Ляшко також зазначив, що у випадку призначення главою МОЗ – збереться з журналістами, щоб обговорити свої перші кроки на посаді.

Читайте
Єдина точка напруги: Шмигаль про ймовірну відставку Степанова

Арахамія назвав наступника Степанова

Напередодні глава фракції Слуга Народу у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що Віктор Ляшко є пріоритетним кандидатом на пост глави МОЗ у разі відставки Максима Степанова.

За його словами, Ляшко займався тестуванням населення на коронавірус і координацією карантинних обмежень, з чим впорався на відмінно.

У свою чергу Максим Степанов мав забезпечити вакцинацію українців, однак його роботу довелося виконувати президенту і главі його офісу.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка