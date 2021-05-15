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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

В Киеве в фонтан на Контрактовой неизвестные налили моющее средство

В Киеве в фонтан на Контрактовой неизвестные налили моющее средство

В столице сегодня стартовал сезон работы киевских фонтанов, однако один из них уже отключили.

На Контрактовой площади в фонтан неизвестные лица налили моющее средство, из-за чего пришлось отключить подачу воды.

Сейчас специалистам необходимо провести его очистку — слить воду, почистить фонтан и перезапустить фонтан. В КГГА отмечают, что это приведет к потере ресурсов коммунального предприятия.

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Городская власть призывает украинцев и туристов относиться с уважением к имуществу территориальной общины Киева, а также не мешать местным жителям и гостям столицы любоваться красивыми фонтанами.

День Европы в столице

15 мая в Киеве проходят праздничные мероприятия по случаю Дня Европы в Украине. В частности состоится симфонический концерт на Михайловской площади.

Однако не только там будут интересные мероприятия, несмотря на пандемию коронавируса. Куда пойти в Киеве на День Европы — смотрите интересную подборку мест и мероприятий на Фактах ICTV.

Фото: КГГА

Источник: КГГА

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