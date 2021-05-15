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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

У Києві в фонтан на Контрактовій невідомі налили миючий засіб

У Києві в фонтан на Контрактовій невідомі налили миючий засіб

У столиці сьогодні стартував сезон роботи київських фонтанів, проте один з них вже відключили.

На Контрактовій площі у фонтан невідомі особи налили миючий засіб, через що довелося відключити подачу води.

Наразі фахівцям необхідно провести його очищення – злити воду, почистити фонтан та перезапустити водограй. У КМДА зазначають, що це приведе до втрати ресурсів комунального підприємства.

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Міська влада закликає українців та туристів ставитися з повагою до майна територіальної громади Києва, а також не заважати місцевим жителям та гостям столиці милуватися гарними фонтанами.

День Європи у столиці

15 травня у Києві відбуваються святкові заходи з нагоди Дня Європи в Україні. Зокрема відбудеться симфонічний концерт на Михайлівській площі.

Проте не лише там будуть цікаві заходи, попри пандемію коронавірусу. Куди піти у Києві на День Європи – дивіться цікаву добірку місць та заходів на Фактах ICTV.

Фото: КМДА

Джерело: КМДА

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