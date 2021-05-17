Україна скасує штрафи на в’їзд з ОРДЛО через територію РФ – Арестович

Україна планує на літній період скасувати штрафи на в’їзд жителів ОРДЛО через територію Російської Федерації.

Як розповів речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович, люди змушені їхати обхідним шляхом, оскільки терористи “ДНР” і “ЛНР” закрили пункти пропуску.

– Ця проблема відома Олексію Рєзникову, який працює над її вирішенням. Він вважає таку ситуацію неприпустимою, – заявив Арестович.

За його словами, законодавство досить складне і скасування штрафів необхідно узгодити з декількома відомствами.

Візит російських депутатів в ОРДЛО

Минулого тижня Міністерство закордонних справ України висловило протест через візит депутатів Єдиної Росії в окуповані райони Донецької і Луганської областей.

У зовнішньополітичному відомстві відзначили, що такий крок Москви наочно ілюструє занепад підтримки правлячої партії РФ.

В українському МЗС підкреслили, що участь громадян України, які отримали паспорти РФ, у виборах в Держдуму ставить під сумнів легітимність голосування.