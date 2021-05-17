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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Судьба Степанова решится в зале Рады: профильный комитет не поддержал отставку

Максим Степанов

Отставку главы Минздрава Максима Степанова не поддержал Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, оставив этот вопрос на рассмотрение сессионного зала.

На заседании профильного комитета 17 мая за увольнение Степанова проголосовали семеро детутатов, столько же воздержались и один был против.

Поэтому комитет рекомендовал парламенту определяться путем голосования относительно поддержки или отклонения представления Шмыгаля.

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На заседании комитета присутствовал и сам Шмыгаль. Он назвал причину представления на отставку министра здравоохранения Максима Стапанова – неудовлетворительные темпы вакцинации против коронавируса.

Вопрос отставки Степанова будет рассматриваться на внеочередном пленарном заседании Рады 18 мая, которое запланировано на 16.00.

Среди других кадровых вопросов — рассмотрение заявлений об отставке министра экономики Игоря Петрашко и министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: УНИАН

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