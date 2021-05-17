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Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

Доля Степанова вирішиться у залі Ради: профільний комітет не підтримав відставку

Максим Степанов

Відставку глави МОЗ Максима Степанова не підтримав Комітет Верховної Ради з питань здоров’я нації, залишивши це питання на розгляд сесійної зали.

На засіданні профільного комітету 17 травня за звільнення Степанова проголосували семеро детутатів, стільки ж утрималися і один був проти.

Тому комітет рекомендував парламенту визначатися шляхом голосування щодо підтримки або відхилення подання Шмигаля.

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На засіданні комітету був присутній і сам Шмигаль. Він назвав причину подання на відставку міністра охорони здоров’я Максима Стапанова – незадовільні темпи вакцинації проти коронавірусу.

Питання відставки Степанова розглядатиметься на позачерговому пленарному засіданні Ради 18 травня, яке заплановане на 16.00.

Серед інших кадрових питань – розгляд заяв про відставку міністра економіки Ігоря Петрашка та міністра інфраструктури Владислава Криклія.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: УНІАН

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