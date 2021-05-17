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Марія Степанюк |

Шмигаль назвав основну причину подання на відставку Степанова

денис шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль назвав головну причину, чому до Верховної Ради внесли подання на відставку Максима Стапанова з поста очільника МОЗ України.

За словами Шмигаля – це незадовільні темпи вакцинації проти коронавірусу.

Про це прем’єр-міністр заявив під час засідання парламентського комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

— Головна причина подання, звісно, – це незадовільні темпи вакцинації. Фактично постійне перенесення темпів поставок, темпів вакцинації, – сказав прем’єр.

Шмигаль зазначив, що наради з цього питання у президента відбувалися щотижня. На них Степанов обіцяв, що терміни поставок вакцин будуть вчасно.

— Але терміни ми всі бачимо, що свідчить про незадовільну роботу в розпал пандемії МОЗ та міністра як менеджера, — додав він.

Водночас, глава уряду зазначив, що ігнорувати позицію народних депутатів, які зібрали 150 голосів для розгляду відставки Степанова, не варто.

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Комітет за підсумками засідання рекомендував Раді винести це питання на голосування і ухвалити рішення щодо відставки самостійно.

14 травня до Верховної Ради внесли подання про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова з посади.

Відповідний документ про звільнення очільника МОЗ до парламенту надійшов від прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Фото: Урядовий портал

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