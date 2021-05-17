Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль назвав головну причину, чому до Верховної Ради внесли подання на відставку Максима Стапанова з поста очільника МОЗ України. За словами Шмигаля – це незадовільні темпи вакцинації проти коронавірусу. Про це прем’єр-міністр заявив під час засідання парламентського комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

— Головна причина подання, звісно, – це незадовільні темпи вакцинації. Фактично постійне перенесення темпів поставок, темпів вакцинації, – сказав прем’єр.

Шмигаль зазначив, що наради з цього питання у президента відбувалися щотижня. На них Степанов обіцяв, що терміни поставок вакцин будуть вчасно.

— Але терміни ми всі бачимо, що свідчить про незадовільну роботу в розпал пандемії МОЗ та міністра як менеджера, — додав він.

Водночас, глава уряду зазначив, що ігнорувати позицію народних депутатів, які зібрали 150 голосів для розгляду відставки Степанова, не варто.

Комітет за підсумками засідання рекомендував Раді винести це питання на голосування і ухвалити рішення щодо відставки самостійно.

14 травня до Верховної Ради внесли подання про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова з посади.

Відповідний документ про звільнення очільника МОЗ до парламенту надійшов від прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.