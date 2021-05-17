Бывший украинский судья Николай Чаус, который исчез в Молдове в начале апреля 2021 года, записал видеообращение. Сообщение Чауса появилось 16 мая в Telegram-канале, созданному якобы им самим.

Однако, когда именно это видео было записано, и действительно ли администратором канала является Чаус — неизвестно. Кроме того, на кадрах видно, что экс-судья читает текст обращения.

Считалось, что в апреле неизвестные похитили Чауса в Кишиневе, столице Молдовы, посадив в машину и увезя в неизвестном направлении. Бывший судья объяснил, что сейчас находится в безопасном месте и с ним все в порядке.

Похищение, по его словам, было целенаправленной имитацией, о которой он не рассказал даже жене. Несмотря на это, Чаус подчеркнул, что его действительно похищали, но в 2016 году.

— Относительно похищения хочу сказать, что оно действительно было. Но не сейчас, а в 2016 году. С тех пор меня постоянно запугивали расправой, заставляя тем самым находиться в Молдове. Люди, причастные к этому, боялись и боятся, что я начну говорить.

Чаус сообщил, что вскоре вернется на территорию Украины и готов к сотрудничеству с правоохранительными органами. В то же время текущее местонахождение бывший киевский судья отказался разглашать.

— В ближайшее время я намерен вернуться в Украину и вместе со своими адвокатами ответить на все вопросы, в частности на те, которые интересуют украинское общество, НАБУ и ГБР.

Позиция ГБР и НАБУ

В Государственном бюро расследований пока не ознакомились с видеообращением, поэтому не комментируют произошедшее.

НАБУ заявляют, что могут прокомментировать только ход расследования, однако комментарии по видео не дают.

Комментарий адвоката и жены

По словам адвоката Николая Чауса Александра Вишневого, экс-судья записал видео недобровольно — его заставили. Кроме того, Вишневый утверждает, что Чаус не умеет создавать каналы в Telegram.

Родные пропавшего судьи, в том числе жена, заметили нетипичное для него поведение, а также подчеркнули, что на нем не его одежда.

Адвокат предполагает, что Чауса держат в плену и в дальнейшем он будет подавать информацию не от себя.

Исчезновение судьи Николая Чауса

В 2016 году бывший судья Днепровского районного суда Киева сбежал из Украины после обвинения во взяточничестве. После этого его даже объявили в международный розыск. Ему грозит от 8 до 12 лет заключения.

Позже стало известно о пребывании Чауса в Молдове и просьбе о политическом убежище. Президент страны ему отказал, а адвокаты начали оспаривать решение.

В марте 2021 года молдавские власти окончательно отклонили запрос украинского экс-чиновника относительно политического убежища, после чего стало известно о похищении Чауса — об этом сообщил его адвокат.

8 мая Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении похищения Чауса и его незаконной переправки через границу.

5 мая в Молдове заявили о раскрытии похищения, а 11 мая задержали подозреваемого в преступлении.