Колишній український суддя Микола Чаус, який зник у Молдові на початку квітня 2021 року, записав відеозвернення. Повідомлення Чауса з’явилося 16 травня у Telegram-каналі, створеному нібито ним самим.

Однак, коли саме це відео було записано, та чи справді адміністратором каналу є Чаус – невідомо. Крім того, на кадрах видно, що екс-суддя читає текст звернення.

Вважалося, що у квітні невідомі викрали Чауса у Кишиневі, столиці Молдови, посадивши в автівку і повізши у невідомому напрямку. Колишній суддя пояснив, що наразі перебуває у безпечному місці та з ним все гаразд.

Викрадення, за його словами, було цілеспрямованою імітацією, про яку він не розповів навіть дружині. Попри це, Чаус підкреслив, що його дійсно викрадали, але у 2016 році.

– Стосовно викрадення хочу сказати, що воно дійсно було. Але не зараз, а у 2016 році. З того часу мене постійно залякували розправою, змушуючи тим самим знаходитися у Молдові. Люди, причетні до цього, боялися та бояться, що я почну говорити.

Чаус повідомив, що незабаром повернеться на територію України та готовий до співпраці з правоохоронними органами. Водночас своє поточне місцеперебування колишній київський суддя відмовився розголошувати.

– Найближчим часом я маю намір повернутися до України та разом зі своїми адвокатами відповісти на всі запитання, зокрема на ті, які цікавлять українське суспільство, НАБУ та ДБР.

Позиція ДБР та НАБУ

У Державному бюро розслідувань поки не ознайомилися з відеозверненням, тому не коментують подію.

НАБУ заявляють, що можуть прокоментувати лише перебіг розслідування, однак коментарі щодо відео не дають.

Коментар адвоката та дружини

За словами адвоката Миколи Чауса Олександра Вишневого, екс-суддя записав відео недобровільно – його змусили. Крім того, Вишневий стверджує, що Чаус не вміє створювати канали у Telegram.

Рідні зниклого судді, зокрема дружина, помітили нетипову для нього поведінку, а також підкреслили, що на ньому не його одяг.

Адвокат припускає, що Чауса тримають у полоні і надалі він буде подавати інформацію не від себе.

Зникнення судді Миколи Чауса

У 2016 році колишній суддя Дніпровського районного суду Києва втік з України після звинувачення у хабарництві. Після цього його навіть оголосили у міжнародний розшук. Йому загрожує від 8 до 12 років ув’язнення.

Пізніше стало відомо про перебування Чауса у Молдові та прохання про політичний притулок. Президент країни йому відмовив, а адвокати почали оскаржувати рішення.

У березні 2021 року молдовська влада остаточно відхилила запит українського екс-чиновника щодо політичного притулку, після чого стало відомо про викрадення Чауса – про це повідомив його адвокат.

8 травня Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо викрадення Чауса та його незаконного переправлення через кордон.

5 травня у Молдові заявили про розкриття викрадення, а 11 травня затримали підозрюваного у злочині.