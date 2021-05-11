В Молдове задержали одного из подозреваемых в похищении экс-судьи Николая Чауса.
Об этом сообщает Генеральная прокуратура Молдовы.
Задержание соучастника похищения Чауса проходило 9 мая.
В генпрокуратуре Молдовы отметили, что правоохранители задержали 30-летнего мужчину при въезде в страну.
10 мая прокуратура предъявила ему обвинение в обеспечении и организации деятельности группы лиц, совершивших похищение гражданина Украины.
Мужчине грозит от шести до десяти лет за решеткой.
Похищение Чауса
Экс-судью Николая Чауса похитили 3 апреля в Кишиневе. МВД Молдовы удалось задержать одного подозреваемого и установить личности остальных похитителей.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, во время телефонного разговора с главой МИД Молдовы Аурелиу Чокоем, заявил, что Украина не причастна к ситуации с похищением Николая Чауса.
Источник: Генпрокуратура Молдовы