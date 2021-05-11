PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир
Євгенія Шапоренко |

Похищение Чауса — в Молдове задержали подозреваемого

Похищение Чауса — в Молдове задержали подозреваемого

В Молдове задержали одного из подозреваемых в похищении  экс-судьи Николая Чауса.

Об этом сообщает Генеральная прокуратура Молдовы.

Задержание соучастника похищения Чауса проходило 9 мая.

В генпрокуратуре Молдовы отметили, что правоохранители задержали 30-летнего мужчину при въезде в страну.

Читайте
В Молдове раскрыли похищение экс-судьи Чауса

10 мая прокуратура предъявила ему обвинение в обеспечении и организации деятельности группы лиц, совершивших похищение гражданина Украины.

Мужчине грозит от шести до десяти лет за решеткой.

Похищение Чауса

Экс-судью Николая Чауса похитили 3 апреля в Кишиневе. МВД Молдовы удалось задержать одного подозреваемого и установить личности остальных похитителей.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, во время телефонного разговора с главой МИД Молдовы Аурелиу Чокоем, заявил, что Украина не причастна к ситуации с похищением Николая Чауса.

Источник: Генпрокуратура Молдовы

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка