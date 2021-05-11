В Молдове задержали одного из подозреваемых в похищении экс-судьи Николая Чауса.

Об этом сообщает Генеральная прокуратура Молдовы.

Задержание соучастника похищения Чауса проходило 9 мая.

В генпрокуратуре Молдовы отметили, что правоохранители задержали 30-летнего мужчину при въезде в страну.

10 мая прокуратура предъявила ему обвинение в обеспечении и организации деятельности группы лиц, совершивших похищение гражданина Украины.

Мужчине грозит от шести до десяти лет за решеткой.

Похищение Чауса

Экс-судью Николая Чауса похитили 3 апреля в Кишиневе. МВД Молдовы удалось задержать одного подозреваемого и установить личности остальных похитителей.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, во время телефонного разговора с главой МИД Молдовы Аурелиу Чокоем, заявил, что Украина не причастна к ситуации с похищением Николая Чауса.

Источник: Генпрокуратура Молдовы