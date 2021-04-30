Жена экс-судьи Николая Чауса, которого, вероятно, похитили в Молдове, обратилась с заявлением к президенту Владимиру Зеленскому. Она призвала главу государства вмешаться в поиски ее мужа.

— Мой муж не собирался уклоняться от правосудия. Он ожидал решения, чтобы в соответствии с процедурой вернуться в Украину и защищать себя от незаконного преследования со стороны сотрудников НАБУ, — заявила Светлана Чаус.

Жена экс-судьи уверена, что его удерживают спецслужбы, и она вместе с адвокатами будет делать все возможное, чтобы вернуть мужа. К тому же, если ответ Зеленского она не получит, обратится в международные инстанции.

— Если же спецслужбы и в дальнейшем незаконно будут удерживать моего мужа, мы будем продолжать обращаться ко всем лидерам европейских и мировых держав. Семья и адвокаты будут принимать все необходимые меры, чтобы вернуть Николая Чауса живым, — добавила жена экс-судьи.

Защитник Чауса Александр Вишневый отметил, что в Украине до сих пор не открыто уголовное производство по факту похищения экс-судьи, хотя обращение с соответствующими заявлениями были.

В НАБУ сообщают, что процедура экстрадиции Чауса из Молдовы официально продолжается.

— Статус судьи в уголовном производстве, которое расследует НАБУ, не изменился. Продолжается экстрадиционная процедура. Официальная информация, что этот человек в Украине, в НАБУ не поступала, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Сообщение пресс-службы подтверждают слова министра внутренних дел Павла Войка, который уже рассказывал, что правоохранители расследуют похищение Чауса. Им удалось задержать одного подозреваемого и установить личности остальных похитителей экс-судьи.

Ведь известно, что Чауса, объявленного Интерполом в международный розыск по подозрению во взяточничестве, иностранцы похитили в Кишиневе. МВД Молдовы заявляет, что похитители уже пересекли границу с Украиной, одного из них задержали.