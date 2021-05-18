Возле украинской границы остаются около 80 тыс. военных РФ — Хомчак

Россия продолжает удерживать около 80 тыс. личного состава и значительное количество вооружения и военной техники возле различных участков границы с Украиной.

Поэтому страны НАТО должны совместно с Украиной сформировать системный и консолидированный подход к нейтрализации российских вызовов и угроз на фоне ситуации, сложившейся на украинском направлении.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ, генерал-полковник Руслан Хомчак во время заседания военного комитета НАТО.

— Россия не оставляет попыток вернуть наше государство в сферу своего влияния. В этот период мы оказались, без преувеличения, в уникальной ситуации, когда, в сложных условиях, должны противодействовать российской вооруженной агрессии против нашего государства и в то же время проводить реформы ВСУ, — отметил он.

Также, по словам Хомчака, в Азово-Черноморском регионе все еще остаются корабли и катера, переброшенные на усиление российской группировки с Северного флота и Каспийской флотилии. Именно такие шаги позволяют России быстро нарастить наступательные способности своих вооруженных сил для наступления против Украины.

Готовность ВСУ к эскалации

Накануне Руслан Хомчак заверил, что украинская армия готова к адекватному ответу в случае эскалации вооруженного конфликта на Донбассе и в случае осложнения военно-политической ситуации вокруг Украины.

Однако, по мнению главнокомандующего ВСУ, власти России наращивает свои войска, чтобы дискредитировать Украину и ее вооруженные силы с целью оправдания широкомасштабной войны.

Источник: Генштаб ВСУ