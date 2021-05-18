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Факти / Україна
Вікторія Гірко |

Біля українського кордону залишаються близько 80 тис. військових РФ – Хомчак

російські військові

Росія продовжує утримувати близько 80 тис. особового складу та значну кількість озброєння і військової техніки біля різних ділянок кордону з Україною.

Тому країни НАТО повинні спільно з Україною сформувати системний і консолідований підхід щодо нейтралізації російських викликів і загроз на тлі ситуації, яка склалася на українському напрямку.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ, генерал-полковник Руслан Хомчак під час засідання військового комітету НАТО.

– Росія не залишає спроб повернути нашу державу до сфери власного впливу. У цей період ми опинились, без перебільшення, в унікальній ситуації, коли, у складних безпекових умовах, маємо протидіяти російській збройній агресії проти нашої держави та одночасно проводити реформи ЗСУ, – зазначив він.

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Також, за словами Хомчака, в Азово-Чорноморському регіоні все ще залишаються кораблі й катери, перекинуті на підсилення російського угруповання з Північного флоту та Каспійської флотилії. Саме такі кроки дозволяють Росії швидко наростити наступальні спроможності своїх збройних сил для наступу проти України.

Готовність ЗСУ до ескалації

Напередодні Руслан Хомчак запевнив, що українська армія готова до адекватної відповіді у разі ескалації збройного конфлікту на Донбасі та у випадку ускладнення воєнно-політичної ситуації навколо України.

Водночас, на думку головнокомандувача ЗСУ, влада Росії нарощує свої війська, щоб дискредитувати Україну та її збройні сили з метою виправдання широкомасштабної війни.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Depositphotos

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