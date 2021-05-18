Глава Минздрава Украины Максим Степанов отчитался о своей работе перед Верховной Радой перед рассмотрением вопроса о его увольнении.

Он рассказал о борьбе его команды с пандемией коронавируса.

— Были сверхкритические ситуации, но мы прошли их вместе, всей страной. За год команда Минздрава построила устойчивую систему, которая позволяет нашей стране сейчас не возглавлять рейтинги смертей от коронавируса. Да, не все идеально. Далеко не идеально. За год коронавируса мы потеряли более 47 тыс. наших граждан, — отметил Максим Степанов.

Кроме того, он прокомментировал вопрос о провале вакцинации в стране.

— Провал вакцинации произошел во всем мире. К тому же, мы не производим вакцины и не является приоритетной страной для поставок. К сожалению. Мы начали переговоры с производителями вакцин в июле и августе прошлого года. Из-за этого украинцы уже сейчас начали получать вакцины от лучших производителей в мире. Даже в тяжелых условиях нам удалось законтрактовать 34 млн доз от мировых производителей с поставкой уже в этом году, — добавил он.

В то же время Степанов сообщил, что ведутся переговоры о поставке вакцин в Украину в 2022 и 2023 годах.

Министр также сообщил, что нужно проводить реформирование всей системы здравоохранения, включая вопрос зарплат.

Отставка Степанова

В Украине начали рассматривать вопрос об увольнении главы Минздрава Украины Максима Степанова, причина — медленные темпы вакцинации от коронавируса в стране.

В Верховную Раду внесли представление, однако его не согласовал Комитет по вопросам здоровья нации.

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