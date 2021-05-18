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Факты / Украина / Политика
Людмила Грубник |

Это не последние кадровые изменения: в Слуге народа прокомментировали отставки в Кабмине

кабмін

В украинском правительстве возможны дальнейшие кадровые изменения.

Об этом 18 мая сообщила заместитель главы фракции Слуга народа Евгения Кравчук.

— Об ответственности Кабмина: никто не вечен в правительстве. Мы точно сейчас не собираемся отправлять в отставку все правительство. Но, я думаю, что это, видимо, не последние кадровые изменения, — отметила Евгения Кравчук.

В то же время она не уточнила, о каких именно кадровых изменениях идет речь.

Также нардеп не прокомментировала возможную отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля.

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Кадровые изменения в Кабмине

В конце апреля представители фракции Слуга народа также сообщали, что пока не обсуждают возможность отставки правительства Дениса Шмыгаля.

Однако определенные кадровые изменения возможны.

Подробнее о кадровых изменениях в Кабмине читайте на Фактах ICTV.

Источник: УНИАН

Фото: Dreamstime

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