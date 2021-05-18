Очільник МОЗ України Максим Степанов прозвітував про свою роботу перед Верховною Радою перед розглядом питання про його звільнення.

Він розповів про боротьбу його команди з пандемією коронавірусу.

– Були надкритичні ситуації, але ми пройшли їх разом, всією країною. За рік команда МОЗ побудувала стійку систему, яка дозволяє нашій країні сьогодні не очолювати рейтинги смертей від коронавірусу, – зазначив Максим Степанов.

Крім того, він прокоментував питання про провал вакцинації у країні.

– Провал вакцинації стався у всьому світі. До того ж, ми не виробляємо вакцини і не є пріоритетною країною для постачання. На жаль. Ми розпочали переговори з виробниками вакцин у липні та серпні минулого року. Через це українці вже нині почали отримувати вакцини від кращих виробників у світі. Навіть у важких умовах нам вдалося законтрактувати 34 млн доз від світових виробників з постачанням вже цьогоріч, – додав він.

Міністр також повідомив, що потрібно проводити реформування всієї системи охорони здоров’я, зокрема питання зарплат.

Відставка Степанова

В Україні почали розглядати питання про звільнення очільника МОЗ України Максима Степанова, причина – повільні темпи вакцинації від коронавірусу у країні.

До Верховної Ради внесли подання, однак його не погодив Комітет з питань здоров’я нації.

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