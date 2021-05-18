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Факти / Україна / Політика
Людмила Грубник |

Провал вакцинації стався у всьому світі: Степанов у Раді відзвітував про свою роботу

Максим Степанов

Очільник МОЗ України Максим Степанов прозвітував про свою роботу перед Верховною Радою перед розглядом питання про його звільнення.

Він розповів про боротьбу його команди з пандемією коронавірусу.

– Були надкритичні ситуації, але ми пройшли їх разом, всією країною. За рік команда МОЗ побудувала стійку систему, яка дозволяє нашій країні сьогодні не очолювати рейтинги смертей від коронавірусу, – зазначив Максим Степанов.

Крім того, він прокоментував питання про провал вакцинації у країні.

– Провал вакцинації стався у всьому світі. До того ж, ми не виробляємо вакцини і не є пріоритетною країною для постачання. На жаль. Ми розпочали переговори з виробниками вакцин у липні та серпні минулого року. Через це українці вже нині почали отримувати вакцини від кращих виробників у світі. Навіть у важких умовах нам вдалося законтрактувати 34 млн доз від світових виробників з постачанням вже цьогоріч, – додав він.

Міністр також повідомив, що потрібно проводити реформування всієї системи охорони здоров’я, зокрема питання зарплат.

Відставка Степанова

В Україні почали розглядати питання про звільнення очільника МОЗ України Максима Степанова, причина – повільні темпи вакцинації від коронавірусу у країні.

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До Верховної Ради внесли подання, однак його не погодив Комітет з питань здоров’я нації.

Детальніше про відставку Степанова читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Верховна Рада

Фото: УНІАН

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