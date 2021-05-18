Верховна Рада України підтримала відставку очільника МОЗ України Максима Степанова. Подання про його звільнення надійшло до парламенту від прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

За це рішення проголосували 292 нардепи.

Проти був лише один депутат, утрималося – вісім.

Так, Степанова звільнили від виконання обов’язків керівника відомства.

Відставка Степанова

Через незадовільні темпи вакцинації проти коронавірусу в Україні почали розглядати питання про звільнення очільника МОЗ України Максима Степанова.

До Верховної Ради внесли подання про його відставку. Однак це рішення не підтримав Комітет Верховної Ради з питань здоров’я нації, залишивши його на розгляд сесійної зали.

На тлі інформації про своє можливе звільнення міністр звернувся до громадян країни. За його словами, він не писав жодних заяв на звільнення.

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