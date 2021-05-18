PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика
Людмила Грубник |

Рада підтримала відставку очільника МОЗ Максима Степанова

Максим Степанов

Верховна Рада України підтримала відставку очільника МОЗ України Максима Степанова. Подання про його звільнення надійшло до парламенту від прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

За це рішення проголосували 292 нардепи.

Проти був лише один депутат, утрималося – вісім.

Так, Степанова звільнили від виконання обов’язків керівника відомства.

Відставка Степанова

Через незадовільні темпи вакцинації проти коронавірусу в Україні почали розглядати питання про звільнення очільника МОЗ України Максима Степанова.

Читайте
Це не останні кадрові зміни: у Слузі народу прокоментували відставки у Кабміні

До Верховної Ради внесли подання про його відставку. Однак це рішення не підтримав Комітет Верховної Ради з питань здоров’я нації, залишивши його на розгляд сесійної зали.

На тлі інформації про своє можливе звільнення міністр звернувся до громадян країни. За його словами, він не писав жодних заяв на звільнення.

Детальніше про відставку Степанова читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Верховна Рада

Фото: УНІАН

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка