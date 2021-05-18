Рада собирается на внеочередное заседание для увольнения трех министров

Верховная Рада Украины на внеочередном заседании 18 мая рассмотрит сразу три кадровых вопроса, касающихся Кабмина.

Речь идет об увольнении министра инфраструктуры Владислава Криклия, министра здравоохранения Максима Степанова и министра экономики Игоря Петрашко.

Распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания подписал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Начало заседания запланировано на 16.00.

Увольнение министров

14 мая Верховная Рада официально внесла представления об увольнении министров Владислава Криклия, Максима Степанова и Игоря Петрашко.

Документ об увольнении главы Минздрава в парламент поступил от премьер-министра Дениса Шмыгаля, тогда как министры экономики и инфраструктуры написали заявления об отставке.

Накануне спикер Дмирий Разумков обратился к руководству парламентских фракций и напомнил, что нужно заслушать и понять позицию министров, которые написали заявления об отставке.

Должности Владислава Криклия и Игоря Петрашко, вероятно, могут занять нынешний глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко и глава Укравтодора Александр Кубраков.

В то же время наиболее вероятной кандидатурой на должность министра здравоохранения может стать главный санитарный врач Виктор Ляшко.