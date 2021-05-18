Рада збирається на позачергове засідання для звільнення трьох міністрів

Верховна Рада України на позачерговому засіданні 18 травня розгляне одразу три кадрові питання, що стосуються Кабміну.

Йдеться про звільнення міністра інфраструктури Владислава Криклія, міністра охорони здоров’я Максима Степанова та міністра економіки Ігоря Петрашка.

Розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання підписав спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

Початок засідання заплановано на 16.00.

Звільнення міністрів

14 травня Верховна Рада офіційно внесла подання про звільнення міністрів Владислава Криклія, Максима Степанова та Ігоря Петрашка.

Документ про звільнення очільника МОЗ до парламенту надійшов від прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, тоді як міністри економіки та інфраструктури написали заяви про відставку.

Напередодні спікер Дмиро Разумков звернувся до очільників парламентських фракцій і нагадав, що потрібно заслухати і зрозуміти позицію міністрів, які написали заяви про відставку.

Посади Владислава Криклія та Ігоря Петрашка, ймовірно, можуть обійняти нинішній очільник Державної податкової служби Олексій Любченко і очільник Укравтодору Олександр Кубраков.

Натомість найбільш вірогідною кандидатурою на посаду міністра охорони здоров’я може стати головний санітарний лікар Віктор Ляшко.