Недавно в Печерском райсуде столицы лидеру Оппозиционной платформы — За жизнь Виктору Медведчуку выбирали меру пресечения. Прокуроры требовали содержания под стражей с альтернативой залога в 300 млн грн.

11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Виктору Медведчуку и его соратнику Тарасу Козаку. Народных депутатов обвиняют в покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму и государственной измене.

— Это политически мотивированное обвинение в совершении тех или иных преступлений, — заявляет сам Медведчук.

Первый пункт касается нефтегазового месторождения Глубокая на шельфе Черного моря, в 80-ти км от оккупированной Феодосии. Его, по версии следствия, Медведчук получил еще до 2014 года, но после аннексии Крыма решил зарегистрировать по российским законам через подставных лиц.

Второй — касается передачи России данных о расположении и личном составе засекреченного подразделения ВСУ. Следствие настаивает, что эта информация отправлялась через Тараса Козака.

Еще один пункт дела Медведчука — создание агентурной сети.

— Настоящая цель — создавать инфраструктуру влияния в пользу РФ через трудовых мигрантов, которые едут в Россию, вербовать их и распространять через них пропаганду Российской Федерации, — утверждает Глава СБУ Иван Баканов.

Вот только вручить подозрение правоохранителям не удалось. По их словам, Тарас Козак находится в России. А Медведчук за пределы страны не выезжал, но где он — следователи не знали. Подозрения отправили по месту регистрации и на работу — в Верховную Раду.

В конце концов, лидер ОПЗЖ нашелся сам. Он пришел в офис генпрокурора и заявил — был на отдыхе, а все обвинения отверг.

Уже на следующий день Медведчук появился в суде. Заседание продолжалось почти 8 часов. Народный депутат отправился не за решетку, как настаивали прокуроры, а под домашний арест.

За своего кума ожидаемо вступился российский президент Путин.

— Это вопрос, который должен всегда находиться в поле нашего внимания, а имея ввиду те угрозы, которые для нас создаются, должны будем на это реагировать, — говорит президент РФ.

На Виктора Медведчука Нацполиция уже надела электронный браслет слежения. Его он будет носить, как минимум, до 9 июля.

К тому времени политик будет находиться под домашним арестом в своем имении. Юристы отмечают, что домашний арест предусматривает больше ограничений, чем если бы Медведчук вышел на свободу под залог.

Впереди у лидера ОПЗЖ и его адвокатов ознакомления с материалами дела, которых собралось уже 5 томов. Но это только начало, заявила генпрокурор Ирина Венедиктова. Сейчас расследуются еще несколько эпизодов, которые касаются деятельности Медведчука.

Суд над Виктором Медведчуком имеет все шансы растянуться на годы. Как показывает практика, громкие дела в Украине ярко начинаются, но, зачастую, не так ярко заканчиваются.

Минус Медведчук

По словам президента Украины, необходимо создать условия, чтобы Украина нашла свой путь в глобальном мире, а также сделать государственную систему устойчивой и готовой отвечать на любые современные вызовы, при этом сохраняя демократию. Так Зеленский объяснил политику деолигархизации в стране.