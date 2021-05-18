Нещодавно у Печерському райсуді столиці лідеру Опозиційної платформи – за життя Віктору Медведчуку обирали запобіжний захід. Прокурори вимагали тримання під вартою з альтернативою застави у 300 млн грн.

11 травня Генеральний прокурор Ірина Венедиктова підписала підозру Віктору Медведчуку та його соратнику Тарасу Козаку. Народних депутатів звинувачують у замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму та державній зраді.

– Це політично вмотивоване звинувачення у скоєнні тих чи інших злочинів, – заявляє сам Медведчук.

Перший пункт стосується нафтогазового родовища Глибока на шельфі Чорного моря, за 80 км від окупованої Феодосії. Його, за версією слідства, Медведчук отримав ще до 2014-го, але після анексії Криму вирішив зареєструвати за російськими законами через підставних осіб.

Другий фрагмент стосується передачі Росії даних про розташування та особовий склад засекреченого підрозділу ЗСУ. Слідство наполягає, що ця інформація відправлялася через Тараса Козака.

Ще один пункт справи Медведчука – створення агентурної мережі.

– Справжня мета – створювати інфраструктуру впливу на користь РФ через трудових мігрантів, які їдуть до Російської Федерації, вербувати їх і поширювати через них пропаганду Російської Федерації, – стверджує Голова СБУ Іван Баканов.

От тільки вручити підозру правоохоронцям не вдалося. За їх словами, Тарас Козак знаходиться в Росії. А Медведчук за межі країни не виїжджав, але де він – слідчі не знали. Підозри відправили за місцем реєстрації та на роботу – до Верховної Ради.

Зрештою лідер ОПЗЖ знайшовся сам. Він прийшов до офісу генпрокурора і заявив, що був на відпочинку, а всі звинувачення відкинув.

Уже наступного дня Медведчук з’явився у суді. Засідання тривало майже 8 годин. Народний депутат відправився не за грати, як наполягали прокурори, а під домашній арешт.

За свого кума очікувано заступився російський президент Путін.

– Це питання повинно завжди знаходитися у колі нашої уваги і через загрози, які для нас створюються, повинні будемо на це реагувати, – каже президент РФ.

На Віктора Медведчука Нацполіція вже вдягла електронний браслет стеження. Його він буде носити, як мінімум, до 9 липня.

До того часу політик буде знаходитися під домашнім арештом у своєму маєтку. Юристи зазначають, що домашній арешт передбачає більше обмежень, ніж коли б Медведчук вийшов на волю під заставу.

Попереду у лідера ОПЗЖ та його адвокатів ознайомлення із матеріалами справи, яких назбиралося вже 5 томів. Але це лише початок, заявила генпрокурор Ірина Венедиктова. Наразі розслідуються ще кілька епізодів, які стосуються діяльності Медведчука.

Суд над Віктором Медведчуком має всі шанси розтягнутися на роки. Як показує практика, гучні справи в Україні яскраво починаються, але, найчастіше, не так яскраво закінчуються.

Мінус Медведчук

За словами президента України, необхідно створити умови, щоб Україна знайшла свій шлях у глобальному світі, а також зробити державну систему стійкою та готовою відповідати на будь-які сучасні виклики, водночас, зберігаючи демократію. Так Зеленський пояснив політику деолігархізації в країні.