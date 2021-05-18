Флагман Госпогранслужбы Георгий Куропятников от Одесского побережья вышел в Черное море. Почти в то же время от противоположного берега, из грузинского Батуми отшвартовывается другой корабль – катер береговой охраны США Хэмилтон.

Украинский и американский корабли должны встретиться в точке рандеву. Она расположена в нейтральных водах Черного моря.

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Украинский корабль недавно был модернизирован – установлена новейшая система радиолокационного слежения. Это корабль, который Украине удалось вовремя вывести из оккупированного Крыма в 2014 году. Среди его экипажа есть те, кому пришлось тогда покинуть полуостров.

Несмотря на внешнее спокойствие, команда максимально сосредоточена: понимают, что в любой момент может быть провокация российской ФСБ.

Главный объект противостояния – это буровые вышки Голицинского газового месторождения. Оккупанты захватили их еще в 2014 году. Теперь используют, помимо добычи газа, также для установки радиолокационных систем.

Это было самое перспективное украинское месторождение. Теперь Москва ворует отсюда 2 млрд м³ газа ежегодно. Ставки для Кремля высокие, поэтому украинских пограничников может ждать что угодно.

Украинский командир проложил курс между вышками Одесского газового месторождения, чтобы россияне не пытались препятствовать. Но уже ночью на горизонте появляется судно, которое спешит со стороны оккупированного Крыма. Его пеленгуют радары.

Корабль ФСБ распознали по визуальным характеристикам.

Он не просто дежурил рядом с украинским кораблем. Сторожевик ФСБ начинает опасные маневры. Несмотря на то, что на море – четырехбалльный шторм. Он без предупреждения идет на сближение.

Но украинскому кораблю удалось обыграть россиян: быстро развернувшись, наш корабль зашел к русским, как говорят моряки, прямо в корму.

Поняв это, оккупанты выходят на связь с требованиями покинуть экономическую зону Российской Федерации. Странная логика – украинскую зону они называют русской. Украинцы остаются ждать в точке рандеву американцев, а россияне зону наших учений покидать отказываются.

К утру на горизонте появляется американский Хэмилтон.

Это один из самых современных кораблей береговой охраны США. Его постоянное место базирования – в итальянском Неаполе. Когда русские замечают американский корабль, они пытаются его остановить.

Это все потому, что Хэмилтон оснащен легким вооружением. А на его борту есть еще и вертолет, и самое главное – самая современная радиолокационная аппаратура. Это своеобразные глаза, которые позволяют видеть почти все, что планируют русские.

Оккупанты понимают, что на экипаж корабля США повлиять не в силах – и снова переключаются на украинцев.

Этот российский корабль с бортовым номером 351 был определен как Безупречный. Именно он пытался срезать наш курс в ночь перед первым днем учений и до сих пор сопровождает украинско-американскую группу.

В радиоэфире звучат прямые угрозы:

— Вы приближаетесь к опасной зоне! Российская Федерация не будет нести ответственности, если ваш корабль будет поврежден! В этой зоне проходят учения с использованием артиллерии и ракетного оружия.

Ни украинцы, ни американцы на это не ведутся. И продолжают совместные учения. Они проводят тренировочное слаживание. Условия фактически приближены к боевым.

К учениям кораблей Госпогранслужбы и береговой охраны США присоединяются и украинские военно-морские силы. Это катер Айленд, который Вашингтон передал Киеву три года назад.

Корабли отрабатывают тактические маневрирования. Моряки – взаимодействие в небе и на море, применяя американский вертолет. Следующий этап – корабли защищаются от условной воздушной атаки, которую имитирует уже украинский вертолет!

Под конец учений из воды достают манекен – якобы это пострадал человек. Его поднимают на борт украинского военного катера. Уже после захода в порт Одессы участники подводят итоги учений, которые россиянам сорвать не удалось.

Опасность эскалации в Черном море остается. В прошлом месяце Россия стянула в оккупированный Крым корабли сразу трех флотов –Каспийского, Балтийского и Северного.

При этом для украинцев остается только узкий коридор захода в порты одесского региона. Россияне сознательно затрудняют торговлю с Украиной. Этот коридор пролегает между захваченными газовыми платформами и островом Змеиный. Постоянно существует риск его блокировки со стороны оккупантов.

На этой неделе корабль Хэмилтон отправился дальше по Черному морю – у американцев запланированы еще и учения с Румынией.

Тем временем в черноморскую акваторию зашел еще и французский корвет Командир Биро. Поэтому НАТО демонстрирует России – альянс держит руку на пульсе ситуации в Черном море.

Украино-американские учения принесли много хлопот россиянам, которые пытаются показать себя хозяевами Черного моря, вопреки международному морскому праву.

ВСУ примут участие в учениях Defender Europe-21

Военные Вооруженных сил Украины примут участие в некоторых мероприятиях многонациональных учений США Defender Europe-21.

В частности украинские военные присоединятся к одному из главных мероприятий учений — Dynamic Front, которое будет проводиться на полигоне Графенвер в Германии и предусматривает отработку совместимости и способности работать как единая боевая артиллерийская сила.