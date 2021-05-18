Слуга народа поддерживает назначение Ляшко новым главой Минздрава — Корниенко

Во фракции Слуга народа поддерживают назначение заместителя министра здравоохранения, главного санитарного врача Виктора Ляшко на должность главы Минздрава.

Об этом сообщил первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко журналистам.

— Есть поддержка у Ляшко. Мы сейчас подводим эти цифры и должны сегодня вечером или максимум завтра утром предоставить это представление премьер-министру, который далее его направит спикеру Верховной Рады. Мы будем точно понимать эту цифру, но это должно быть не менее 172 голосов, — объяснил он.

По словам Корниенко, кроме Виктора Ляшко, другие кандидатуры на должность министра здравоохранения пока не рассматриваются. По его мнению, парламенту все же удастся назначить главой Минздрава главного санитарного врача.

В Слуге народа надеются, что Виктор Ляшко на должности министра здравоохранения сможет увеличить темпы вакцинации от коронавируса.

Отставка Степанова

14 мая стало известно, что премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду представление об отставке министра здравоохранения Максима Степанова с должности.

18 мая парламент соберется на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть заявления об увольнении министра инфраструктуры Владислава Криклия и министра экономики Игоря Петрашко, а также министра здравоохранения Максима Степанова.

Наиболее вероятной кандидатурой на должность главы Минздрава может стать главный санитарный врач Виктор Ляшко.