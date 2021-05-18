PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Политика
Вікторія Гірко |

Слуга народа поддерживает назначение Ляшко новым главой Минздрава — Корниенко

Олександр Корнієнко

Во фракции Слуга народа поддерживают назначение заместителя министра здравоохранения, главного санитарного врача Виктора Ляшко на должность главы Минздрава.

Об этом сообщил первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко журналистам.

— Есть поддержка у Ляшко. Мы сейчас подводим эти цифры и должны сегодня вечером или максимум завтра утром предоставить это представление премьер-министру, который далее его направит спикеру Верховной Рады. Мы будем точно понимать эту цифру, но это должно быть не менее 172 голосов, — объяснил он.

По словам Корниенко, кроме Виктора Ляшко, другие кандидатуры на должность министра здравоохранения пока не рассматриваются. По его мнению, парламенту все же удастся назначить главой Минздрава главного санитарного врача.

Читайте
Судьба Степанова решится в зале Рады: профильный комитет не поддержал отставку

В Слуге народа надеются, что Виктор Ляшко на должности министра здравоохранения сможет увеличить темпы вакцинации от коронавируса.

Отставка Степанова

14 мая стало известно, что премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду представление об отставке министра здравоохранения Максима Степанова с должности.

18 мая парламент соберется на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть заявления об увольнении министра инфраструктуры Владислава Криклия и министра экономики Игоря Петрашко, а также министра здравоохранения Максима Степанова.

Наиболее вероятной кандидатурой на должность главы Минздрава может стать главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Фото: УНИАН

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка