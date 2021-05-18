Слуга народу підтримує призначення Ляшка новим очільником МОЗ – Корнієнко

У фракції Слуга народу підтримують призначення заступника міністра охорони здоров’я, головного санлікаря Віктора Ляшка на посаду очільника МОЗ.

Про це повідомив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко журналістам.

– Є підтримка у Ляшка. Ми зараз підбиваємо ці цифри і маємо сьогодні увечері або максимум завтра зранку надати це подання прем’єр-міністру, який далі його спрямує спікеру Верховної Ради. Ми точно розумітимемо цю цифру, але це має бути не менше 172 голосів, – пояснив він.

За словами Корнієнка, окрім Віктора Ляшка, інші кандидатури на посаду міністра охорони здоров’я поки не розглядаються. На його думку, парламенту все ж вдасться призначити очільником МОЗ головного санлікаря.

У Слузі народу сподіваються, що Віктор Ляшко на посаді міністра охорони здоров’я зможе збільшити темпи вакцинації від коронавірусу.

Відставка Степанова

14 травня стало відомо, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради подання про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова з посади.

18 травня парламент збереться на позачергове засідання, щоб розглянути заяви про звільнення міністра інфраструктури Владислава Криклія та міністра економіки Ігоря Петрашка, а також міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Найбільш імовірною кандидатурою на посаду очільника МОЗ може стати головний санітарний лікар Віктор Ляшко.