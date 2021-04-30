Антоненко отпустили под домашний арест

Шевченковский райсуд Киева отпустил под круглосуточный домашний арест Андрея Антоненко, которого обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета. Соответствующее решение приняли 30 апреля.

Также судья обязал Антоненко носить электронное средство контроля, то есть браслет.

Военный ССО и музыкант группы Riffmaster Андрей Антоненко находился в СИЗО с 14 декабря 2019 года.

Защита Антоненко ходатайствовала об изменении меры пресечения: отпустить под личное обязательство или взятия на поруки.

Прокурор по делу отметил, что не возражает и полагается на усмотрение судьи. Адвокаты музыканта постоянно просили о смягчении меры пресечения, но ранее прокуратура была против этого.

Дело Шеремета

Журналист Павел Шеремет погиб в центре Киева 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

В деле о его убийстве фигурирует три человека — медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, а также музыкант Андрей Антоненко. Им вручили подозрения.

Досудебное следствие в отношении подозреваемых завершили 22 мая 2020 года, а 25 августа Шевченковский райсуд Киева принял решение о рассмотрении дела по существу судом присяжных.

Антоненко находится под стражей, Кузьменко — под круглосуточным домашним арестом, а на Дугарь возложены личные обязательства.

23 марта Шевченковский районный суд Киева в очередной раз продлил меру пресечения троим обвиняемым. Подробнее о деле Шеремета читайте на Фактах ICTV.