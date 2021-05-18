Справа Шеремета: суд продовжив запобіжні заходи для Кузьменко і Дугарь

Суд залишив без змін запобіжні заходи для двох фігурантів справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Зокрема, Юлія Кузьменко продовжить залишатися під домашнім арештом, а щодо Яни Дугарь все ще діятиме запобіжний захід у вигляді особистих зобов’язань до 18 липня. Наступне судове засідання у справі заплановане на 25 травня.

Юлію Кузьменко і Яну Дугарь затримали у грудні 2019 року. Але у травні 2020 року з-під варти звільнили Дугарь. А 11 серпня того ж року під цілодобовий домашній арешт відпустили і Кузьменко.

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Антоненку змінили запобіжний захід

У вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюють трьох осіб: військову медсестру Яну Дугарь, волонтера і дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко, а також музиканта і ветерана АТО Андрія Антоненка.

30 квітня цього року Шевченківський райсуд Києва відпустив під цілодобовий домашній арешт Андрія Антоненка, який перебував у СІЗО з 14 грудня 2019 року.

Також суддя зобов’язав Антоненка носити електронний засіб контролю, тобто браслет.