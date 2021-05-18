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Факты / Украина
Абрамова Юлія |

Дело Тупицкого: ГБР завершило досудебное расследование

Олександр Тупицький

Досудебное расследование в уголовном производстве по делу об отстраненном председателе КСУ Александре Тупицком завершили.

По информации следствия, в октябре 2018 подозреваемый в корыстных целях и в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины, которого разыскивают правоохранительные органы, совершил подкуп свидетеля, чтобы он отказался от дачи показаний или предоставил ложные показания в уголовном производстве.

— Подозреваемый в незаконной приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области, по информации Офиса генпрокурора, в течение 2018-2019 неоднократно предоставлял следователю по этому делу заведомо ложные показания, — заявили в ГБР.

Сейчас материалы досудебного расследования изучает защита отстраненного главы КСУ. Затем составят обвинительный акт.

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Дело Тупицкого

В конце 2020 года ГБР объявило подозрение Александру Тупицкому за ложные показания, искусственное создание доказательств и подкуп свидетеля (чтобы тот отказался от дачи показаний).

Прокуратура обратилась в суд с ходатайством избрать меру пресечения в виде залога в размере 45 000 гривен, однако бывший судья не пришел на заседание 2 апреля.

Председатель НАПК составил не менее трех протоколов на Тупицкого. Они касались его во время голосования по декларированию земельного участка в Крыму и издания незаконных распоряжений во время своего отстранения от должности. Впоследствии президент Владимир Зеленский лишил Александра Тупицкого статуса судьи Конституционного суда Украины. Однако Верховный суд отменил это решение.

Фото: КСУ

Источник: КСУ

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