Дело Тупицкого

В конце 2020 года ГБР объявило подозрение Александру Тупицкому за ложные показания, искусственное создание доказательств и подкуп свидетеля (чтобы тот отказался от дачи показаний).

Прокуратура обратилась в суд с ходатайством избрать меру пресечения в виде залога в размере 45 000 гривен, однако бывший судья не пришел на заседание 2 апреля.

Председатель НАПК составил не менее трех протоколов на Тупицкого. Они касались его во время голосования по декларированию земельного участка в Крыму и издания незаконных распоряжений во время своего отстранения от должности. Впоследствии президент Владимир Зеленский лишил Александра Тупицкого статуса судьи Конституционного суда Украины. Однако Верховный суд отменил это решение.

Фото: КСУ