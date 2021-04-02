Тупицкий не пришел на заседание суда по избранию ему меры пресечения

Александр Тупицкий не явился на заседание, на котором ему должны были избрать меру пресечения.

По этой причине Печерский районный суд города Киева перенес заседание на другую дату — 7 апреля в 10.00.

Согласно действующему законодательству, суд может рассмотреть дело только с участием обвиняемого. Поскольку Тупицкий не пришел на заседание, то суд принял решение его перенести.

Адвокат Тупицкого Александр Телешецький сказал, что его подзащитный приехал вместе с ним. Однако он — охраняемое лицо. Охрана Тупицкого доложила о том, что обеспечить его безопасность во время этого заседания — невозможно.

Дело Тупицкого

В конце 2020 ГБР объявило подозрение Александру Тупицкого за ложные показания, искусственного создания доказательств и подкуп свидетеля (чтобы тот отказался от дачи показаний). Прокуратура обратилась в суд с ходатайством выбрать Тупицкого мера пресечения в виде залога в размере 45 000 гривен, однако бывший судья не пришел на заседание 2 апреля.

Председатель Назка составил менее трех протоколы на Тупицкого. Они касались его во время голосования по декларированию земельного участка в Крыму и издание незаконных распоряжений во время своего отстранения от должности. Впоследствии президент Владимир Зеленский лишил Александра Тупицкого статуса судьи Конституционного суда Украины. Однако Верховный суд отменил это решение.

Фото: КСУ