Справа Тупицького: ДБР завершило досудове розслідування

Досудове розслідування у кримінальному провадженні у справі щодо відстороненого голови КСУ Олександра Тупицького завершили.
За інформацією слідства, в жовтні 2018 року підозрюваний з корисливою метою та в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду України, якого розшукують правоохоронні органи, здійснив підкуп свідка, щоби він відмовився від давання показань або надав неправдиві показання у кримінальному провадженні.
– Підозрюваний у незаконній приватизації Зуєвського енергомеханічного заводу у Донецькій області, за інформацією Офісу генпрокурора, протягом 2018-2019 неодноразово надавав слідчому у цій справі завідомо неправдиві показання, – заявили в ДБР.
Наразі матеріали досудового розслідування вивчає захист відстороненого голови КСУ. Потім складуть обвинувальний акт.
Справа Тупицького
Наприкінці 2020 року ДБР оголосило підозру Олександру Тупицькому за неправдиві показання, штучне створення доказів та підкуп свідка (щоб той відмовився від надання свідчень).
Прокуратура звернулася до суду з клопотанням обрати Тупицькому запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 45 тис. гривень, проте колишній суддя не прийшов на засідання 2 квітня.
Голова НАЗК склав щонайменше три протоколи на Тупицького. Вони стосувалися його під час голосування щодо декларування земельної ділянки у Криму та видання незаконних розпоряджень під час свого відсторонення з посади. Згодом президент Володимир Зеленський позбавив Олександра Тупицького статусу судді Конституційного суду України. Однак Верховний суд скасував це рішення.
Фото: КСУ
Джерело: КСУ