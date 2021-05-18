Справа Тупицького: ДБР завершило досудове розслідування

Справа Тупицького

Наприкінці 2020 року ДБР оголосило підозру Олександру Тупицькому за неправдиві показання, штучне створення доказів та підкуп свідка (щоб той відмовився від надання свідчень).

Прокуратура звернулася до суду з клопотанням обрати Тупицькому запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 45 тис. гривень, проте колишній суддя не прийшов на засідання 2 квітня.

Голова НАЗК склав щонайменше три протоколи на Тупицького. Вони стосувалися його під час голосування щодо декларування земельної ділянки у Криму та видання незаконних розпоряджень під час свого відсторонення з посади. Згодом президент Володимир Зеленський позбавив Олександра Тупицького статусу судді Конституційного суду України. Однак Верховний суд скасував це рішення.

Фото: КСУ