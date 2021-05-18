В українському уряді можливі подальші кадрові зміни.

Про це 18 травня повідомила заступник очільника фракції Слуга народу Євгенія Кравчук.

– Щодо відповідальності Кабміну: ніхто не вічний в уряді. Ми точно нині не збираємося відправляти у відставку увесь уряд. Але, я думаю, що це, мабуть, не останні кадрові зміни, – зазначила Євгенія Кравчук.

Водночас вона не уточнила, про які саме кадрові зміни йдеться.

Також нардеп не прокоментувала можливу відставку прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Кадрові зміни у Кабміні

Наприкінці квітня представники фракції Слуга народу також повідомляли, що наразі не обговорюють можливість відставки уряду Дениса Шмигаля.

Однак певні кадрові зміни можливі.

Детальніше про кадрові зміни у Кабміні читайте на Фактах ICTV.