В українському уряді можливі подальші кадрові зміни.
Про це 18 травня повідомила заступник очільника фракції Слуга народу Євгенія Кравчук.
– Щодо відповідальності Кабміну: ніхто не вічний в уряді. Ми точно нині не збираємося відправляти у відставку увесь уряд. Але, я думаю, що це, мабуть, не останні кадрові зміни, – зазначила Євгенія Кравчук.
Водночас вона не уточнила, про які саме кадрові зміни йдеться.
Також нардеп не прокоментувала можливу відставку прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.
Кадрові зміни у Кабміні
Наприкінці квітня представники фракції Слуга народу також повідомляли, що наразі не обговорюють можливість відставки уряду Дениса Шмигаля.
Однак певні кадрові зміни можливі.
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