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Факти / Україна / Політика
Людмила Грубник |

Це не останні кадрові зміни: у Слузі народу прокоментували відставки у Кабміні

кабмін

В українському уряді можливі подальші кадрові зміни.

Про це 18 травня повідомила заступник очільника фракції Слуга народу Євгенія Кравчук.

– Щодо відповідальності Кабміну: ніхто не вічний в уряді. Ми точно нині не збираємося відправляти у відставку увесь уряд. Але, я думаю, що це, мабуть, не останні кадрові зміни, – зазначила Євгенія Кравчук.

Водночас вона не уточнила, про які саме кадрові зміни йдеться.

Також нардеп не прокоментувала можливу відставку прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

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Кадрові зміни у Кабміні

Наприкінці квітня представники фракції Слуга народу також повідомляли, що наразі не обговорюють можливість відставки уряду Дениса Шмигаля.

Однак певні кадрові зміни можливі.

Детальніше про кадрові зміни у Кабміні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: УНІАН

Фото: Dreamstime

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