В течение прошлого отопительного сезона 18% жителей Украины оплачивали коммунальные счета в неполном объеме.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса компании Research&Branding Group, проведенного с 23 по 30 апреля 2021 года.

По их данным, 42% украинцев платили за коммунальные услуги в полном объеме, 37% — делали это с задержкой.

При этом 18% жителей оплачивали коммунальные счета в неполном объеме, 3% — не платили за них вообще.

Кроме того, 94% считают завышенными действующие тарифы на электроэнергию, газ и отопление. Другой точки зрения придерживается лишь 4% граждан, 2% — не определились.

Опрос проводился среди 1 804 респондентов в возрасте от 18 лет. Выборка репрезентирует население Украины по полу, возрасту, типу населенного пункта и региону проживания (за исключением временно неподконтрольных правительству Украины территорий Донецкой и Луганской областей, АР Крым).

Метод: личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки не превышает +/-2,4%.

Долги за коммуналку

На конец марта 2021 года долг украинцев за оплату коммунальных услуг составил 79,4 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

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Источник: Интерфакс-Украина, Research&Branding Group