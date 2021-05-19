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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубник |

Кожен п’ятий українець не доплачував за комуналку в опалювальний сезон – опитування

Комуналка

Протягом минулого опалювального сезону 18% мешканців України оплачували комунальні рахунки у неповному обсязі.

Про це свідчать дані соціологічного опитування компанії Research&Branding Group, проведеного з 23 до 30 квітня 2021 року.

За їхніми даними, 42% українців платили за комунальні послуги у повному обсязі, 37% – робили це з затримкою.

Водночас 18% мешканців оплачували комунальні рахунки у неповному обсязі, 3% – не платили за них взагалі.

Крім того, 94% вважають завищеними чинні тарифи на електроенергію, газ та опалення. Іншої точки зору дотримується лише 4% громадян, 2% – не визначились.

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Опитування проводилося серед 1 804 респондентів у віком від 18 років. Вибірка репрезентує населення України за статтю, віком, типом населеного пункту та регіоном проживання (без тимчасово непідконтрольних уряду України територій Донецької і Луганської областей, АР Крим).

Метод: приватне формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки не перевищує +/- 2,4%.

Борги за комуналку

На кінець березня 2021 року борг українців за оплату комунальних послуг склав 79,4 млрд грн.

Про це свідчать дані Держстату.

Більше новин про комунальні послуги в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Інтерфакс-Україна, Research&Branding Group

Фото: Dreamstime

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