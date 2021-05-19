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Факты / Украина
Вікторія Гірко |

Профильный комитет Рады одобрил кандидатуру Любченко на должность министра экономики

олексій любченко

Комитет Верховной Рады по вопросам экономической политики рекомендовал назначить Алексея Любченко первым вице-премьером и министром экономики.

Об этом сообщил народный депутат, глава комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев.

— Полностью поддерживаю решение комитета. Убежден, что в зале с назначением вопросов также не будет. С кадровых вопросов завтра и начнем, — написал Гетманцев в Telegram-канале.

Назначение Любченко министром экономики: комитет Рады поддержал кандидатуру

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Что известно о Любченко

18 мая Верховная Рада поддержала увольнение Игоря Петрашко с должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

А уже 19 мая премьер-министр Денис Шмыгаль внес в парламент представление о назначении на его должность Алексея Любченко.

Претендент на место главы Минэкономразвития родом из Черкасской области. С апреля 2021 года он возглавляет Государственную налоговую службу. Подробнее с биографией Алексея Любченко можно ознакомиться в нашем материале.

Фото: Государственная налоговая служба

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