Призначення Любченка міністром економіки: комітет Ради підтримав кандидатуру

Комітет Верховної Ради з питань економічної політики рекомендував призначити Олексія Любченка першим віце-прем’єром і міністром економіки.

Про це повідомив народний депутат, очільник комітету з питань фінансів Данило Гетманцев.

– Повністю підтримую рішення комітету. Переконаний, що в залі з призначенням питань також не буде. З кадрових питань завтра і почнемо, – написав Гетманцев у Telegram-каналі.

Що відомо про Любченка

18 травня Верховна Рада підтримала звільнення Ігоря Петрашка з посади міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

А вже 19 травня прем’єр-міністр Денис Шмигаль вніс до парламенту подання щодо призначення на його посаду Олексія Любченка.

Претендент на місце очільника Мінекономрозвитку родом з Черкаської області. З квітня 2021 року він очолює Державну податкову службу. Детальніше з біографією Олексія Любченка можна ознайомитися у нашому матеріалі.

Фото: Державна податкова служба