ГБР провело обыски в КГГА из-за незаконную застройку — ФОТО, ВИДЕО

Государственное бюро расследований провело очередные обыски в Департаменте по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля и Департаменте по вопросам регистрации КГГА.

На этот раз причиной обысков стала информация о том, что чиновники Киевской городской госадминистрации не остановили незаконную застройку недалеко от Киево-Печерской Лавры.

Речь идет о строительстве офисного помещения высотой в шесть этажей, хотя по закону, застройщик вправе построить там только четырехэтажный жилой дом.

Также работники КГГА подозреваются в том, что противоправно зарегистрировали право собственности застройщика.

За это чиновникам грозит до 8 лет тюрьмы, а также запрет занимать определенные должности в течение трех лет и конфискация имущества.

Сейчас квалифицирует преступления по ч. 3 ст. 365-2 УК Украины о злоупотреблении полномочиями и ч. 1 ст. 367 о служебной халатности.

Масштабные обыски в КГГА

13 мая прокуратура города Киева провела обыски в помещениях КГГА, а также офисах компаний, причастных к коррупционным схемам по завладению средствами из столичного и государственного бюджетов.

За два дня обысков было объявлено подозрение 11 лицам, среди которых есть действующие украинские чиновники.