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Факты / Украина
Абрамова Юлія |

Обыски в КГГА: в ГФС заявляют о нарушениях на 100 млн грн

евро

Сотрудники Государственной фискальной службы провели обыски в Департаменте земельных ресурсов Киевской городской госадминистрации относительно возможного уклонения должностных лиц КГГА от платы налогов и аренды, и выявили нарушения на 100 млн. грн.

— По результатам обысков, проведенных в Департаменте земельных ресурсов КГГА, сотрудники ГФС в г. Киев разоблачили ряд предприятий по уклонению от налогов в крупных размерах, — говорится в сообщении пресс-службы ГФС в Facebook.

Директор частной компании с 2013 года по настоящее время пользовался коммунальной землей Киева. Он якобы не имел на это правоустанавливающих документов и не платил аренду.

Также, по данным следствия, в 2017-2018 годах фигурант занижал площадь и нормативно-денежную оценку земли. Нарушения в сфере арендной платы в ГФС оценили в 100 млн. грн. Там также исследуют возможную причастность к нарушениям должностных лиц КГГА.

По факту происшествия открыто 11 уголовных производств по нарушениям в сфере злоупотребления властью или служебным положением.

— 18 мая директор упомянутой компании объявлен в розыск. Сейчас руководитель предприятия скрывается от органов предварительного расследования, — заявили в ГФС.

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13 мая прокуратура Киева совместно с другими силовыми органами провела масштабные обыски в департаментах КГГА и офисах компаний, чиновники которых причастны к коррупционным схемам по завладению средствами столичного и государственного бюджетов.

Источник: Государственная фискальная служба Украины

Фото: Pixabay

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