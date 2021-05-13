Масштабні обшуки у Києві: підозри в корупції оголошено 11 особам

Прокуратура Києва спільно з іншими силовими органами провела масштабні обшуки в департаментах КМДА та офісах компаній, посадовці яких причетні до корупційних схем щодо заволодіння коштами столичного та державного бюджетів.
Як результат – за два дні слідчих дій у приміщеннях комунальних підприємств, департаментів мерії, офісах підрядних організацій, а також за місцем проживання фігурантів оголошено підозру 11 особам. Серед них і чинні чиновники.
Обшуки проводилися в Київзеленбуді, Спецжитлофонді, у корпорації Київавтодор, Київміськсвітло, а також у департаментах соцполітики, містобудування та архітектури, земельних ресурсів.
Незаконне заволодіння бюджетними коштами, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, зловживання службовим становищем, незаконні побори з підприємців, кришування нелегального бізнесу – головні статті у межах відкритих кримінальних проваджень.
А обшуки проводилися для збору доказової бази – вилучення первинних фінансових документів та чорнових записів.
У столичній прокуратурі розповіли, що робили це одночасно по всіх напрямках роботи, щоб уникнути витоку інформації у викритті махінацій з державними коштами.
Обшуки в офісі Укравтодору
12 травня співробітники столичної прокуратури провели обшуки в офісі комунальної корпорації Київавтодор. Причина – ухилення від сплати податків під час ремонту столичних доріг на суму понад 18 млн грн.
Слідчі дії проводилися також у приміщеннях компанії, яка регулярно перемагала у тендерах на ремонт доріг, оскільки її керівники були у змові з посадовцями корпорації.