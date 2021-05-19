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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

Шість поверхів замість чотирьох: ДБР провело обшуки у КМДА через незаконну забудову

Шість поверхів замість чотирьох: ДБР провело обшуки у КМДА через незаконну забудову

Державне бюро розслідувань провело чергові обшуки у Департаменті з питань державного архітектурно-будівельного контролю та Департаменті з питань реєстрації КМДА.

Цього разу причиною обшуків стала інформація про те, що чиновники Київської міської держадміністрації не зупинили незаконну забудову неподалік Києво-Печерської Лаври.

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Йдеться про будівництво офісного приміщення висотою у шість поверхів, хоча згідно з законом, забудовник мав право побудувати там лише чотирьохповерховий житловий будинок.

ДБР провело обшуки у КМДА через незаконну забудову – ФОТО, ВІДЕО

Також працівники КМДА підозрюються у тому, що протиправно зареєстрували право власності забудовника.

За це чиновникам загрожує до 8 років в’язниці, а також заборона обіймати певні посади протягом трьох років та конфіскація майна.

Наразі кваліфікує злочини за ч. 3 ст. 365-2 КК України про зловживання повноваженнями та  ч. 1 ст. 367 про службову недбалість.

Масштабні обшуки у КМДА

13 травня прокуратура міста Києва провела обшуки у приміщеннях КМДА, а також офісах компаній, які причетні до корупційних схем щодо заволодіння коштами зі столичного та державного бюджетів.

За два дні обшуків було оголошено підозру 11 особам, серед яких є чинні українські чиновники.

Джерело: ДБР

Фото: ДБР

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