В Киеве не откроют летние лагеря в школах — КГГА

В Киеве в 2021 году летние лагеря в школах, как и в прошлом году, не открываются из-за продолжения карантинных ограничений до 30 июня. Однако планируют предоставить оздоровление и отдых 12,1 тыс. детей льготных категорий.

Об этом сообщили в Департаменте образования и науки Киевской городской госадминистрации.

— Учитывая введенные ограничения и продление срока действия карантина до 30 июня, второй год подряд лагеря с дневным пребыванием детей на базе учреждений общего среднего образования Киева не открываются, — сообщают в Департаменте.

В то же время в столице планируют заняться оздоровлением и отдыхом 12,1 тыс. детей льготных категорий за средства местного бюджета.

В частности, к этой категории относятся более 200 детей, состоящих на учете в районных службах по делам детей и семьи. Еще более 460 — это клиенты сети центров социальных служб для семьи, детей и молодежи.

Кроме того, планируется направить на оздоровительный отдых 80 детей с инвалидностью, которые являются спортсменами и членами сборных команд города.

По словам директора Департамента молодежи и спорта Юлии Хан, в бюджете города на 2021 год на это предусмотрено 142,86 млн грн.

Как сообщили в КГГА, оздоровление и отдых детей планируется в детских учреждениях Киева и регионов Украины.

В частности, Киевской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской областей и на побережье Черного моря.

Обучение школьников в 2021 году

В четырех городах Украины продлили сроки обучения учащихся в школах. В частности, занятия будут проводиться в июне.

Изменения коснулись учебных заведений Сум, Черкасс, Хмельницкого и Кропивницкого.