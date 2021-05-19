У Києві не відкриють літні табори у школах – КМДА

У Києві у 2021 році літні табори в школах, як і торік, не відкриваються через подовження карантинних обмежень до 30 червня. Однак планують надати оздоровлення та відпочинок 12,1 тис. дітей пільгових категорій.

Про це повідомили у Департаменті освіти і науки Київської міської держадміністрації.

– Із огляду на запроваджені обмеження та на продовження терміну дії карантину до 30 червня, другий рік поспіль табори відпочинку з денним перебуванням дітей на базі закладів загальної середньої освіти Києва не відкриваються, – повідомляють у Департаменті.

Водночас у столиці планують зайнятись оздоровленням та відпочинком 12,1 тис. дітей пільгових категорій за кошти місцевого бюджету.

Зокрема, до цієї категорії належать понад 200 дітей, які перебувають на обліку в районних службах у справах дітей та сім’ї. Ще більше 460 – це клієнти мережі центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Окрім того, планується направити на оздоровчий відпочинок 80 дітей з інвалідністю, які є спортсменами та членами збірних команд Києва.

За словами директора Департаменту молоді та спорту Юлії Хан, у бюджеті міста на 2021 рік на це передбачено 142,86 млн грн.

Як повідомили у КМДА, оздоровлення та відпочинок дітей планується в дитячих закладах Києва та регіонів України.

Зокрема, у Київській, Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській областях та на узбережжі Чорного моря.

Навчання школярів у 2021 році

У чотирьох містах України продовжили терміни навчання учнів у школах. Зокрема, заняття проводитимуться у червні.

Зміни торкнулися навчальних закладів Сум, Черкас, Хмельницького та Кропивницького.