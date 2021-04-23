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Факты / Украина
Марія Степанюк |

В КГГА рассказали, когда в школах завершится учебный год

Школярі старша школа

В день традиционного последнего звонка состоится внешнее независимое оценивание по математике.

Об этом сообщила директор образования и науки КГГА Елена Фиданян.

По ее словам, из-за этого, в столице могут сместить праздник последнего звонка.

— В этом году 28 мая, когда ученики всех украинских школ традиционно праздновали последний звонок, состоится массовый экзамен — ВНО по математике. Таким образом, УЦОКО нарушили давнюю традицию проведения праздника последнего звонка. Ведь это праздник для выпускников школ, у которых в этот день будет безумная нагрузка, — сказала она.

Фиданян добавила, что школьное обучение летом могут продлить, но этого не произойдет в столице.

— В Киеве не было приостановок или удлинения каникул. Если мы и находились в карантинной зоне, то просто переходили на дистанционную форму обучения и продолжали работать с детьми, — сообщила Фиданян.

В 2020 году в Киеве более 16 тыс. выпускников, однако ВНО будут проходить больше абитуриентов, ведь тестирование будут сдавать также выпускники прошлых лет.

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Отмена ГИА

17 марта МОН отменило ГИА для учеников 4 и 9 классов. Это сделали из-за многочисленных просьб родителей и учителей из-за сложной ситуации с пандемией коронавируса.

В документе об образовании учеников будет надпись — освобожден/а. По мнению МОН, такое решение позволит организовано завершить учебный год.

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