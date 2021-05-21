Задержание художника Бугайчука: в полиции проведут служебное расследование

В полиции Киеве прокомментировали задержание художника и музыканта Дмитрия Бугайчука в ночь с 18 на 19 мая.

Фактам ICTV сообщили, что сейчас начато расследование в отношении задержанного и служебное расследование относительно действий правоохранителей.

— Правоохранители заметили на улице двух мужчин, которые, увидев полицейскую машину, начали бежать. Поэтому правоохранители догнали одного из них. Мужчина находился с явными признаками алкогольного опьянения и оказывал сопротивление правоохранителям. Затем к нему был применен слезоточивый газ и наручники. Также правоохранители заметили, что во время того, как он пытался убежать, он выбросил из кармана какой-то пакет. Поэтому было привлечено понятых и проведен осмотр места происшествия. Обнаружен пакет с веществом зеленого цвета, похожим на марихуану. Для документирования такого события выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители изъяли этот пакет на соответствующую экспертизу, — рассказали в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 309 УК Украины — Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта.

Также по данному факту продолжается досудебное расследование.

Руководителем столичного главка было назначено служебное расследование относительно действий правоохранителей на месте происшествия.

Протесты под участком полиции

В Киеве 21 мая возле Подольского отделения полиции состоялась акция протеста против полицейского произвола под названием Остановим сафари полиции на Подоле.

Параллельно с этой акцией на Подоле прошел митинг за закрытие заведений на Подоле.