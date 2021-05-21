Затримання художника Бугайчука: у поліції проведуть службове розслідування

У поліції Києві прокоментували затримання художника та музиканта Дмитра Бугайчука у ніч з 18 на 19 травня.

Фактам ICTV повідомили, що наразі розпочато розслідування щодо затриманого та службове розслідування щодо дій правоохоронців.

— Правоохоронці помітили на вулиці двох чоловіків, які, коли побачили поліцейську автівку, почали тікати. Тому правоохоронці наздогнали одного з них. Чоловік перебував з явними ознаками алкогольного сп’яніння та чинив опір правоохоронцям. Відтак до нього було застосовано сльозогінний газ та кайданки. Також правоохоронці помітили, що під час того, як він намагався втекти, він викинув з кишені якийсь пакет. Тому було залучено понятих та проведено огляд місця події. Виявлено пакет з речовиною зеленого кольору, схожою на марихуану. Для документування такої події виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці вилучили цей пакет на відповідну експертизу, – розповіли у поліції.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 309 КК України – Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їхнього аналогів без мети збуту.

Також за цим фактом триває досудове розслідування.

Керівником столичного главку було призначене службове розслідування щодо дій правоохоронців на місці події.

Протести під відділком поліції

У Києві 21 травня біля Подільського відділку поліції відбулася акція протесту проти поліцейського свавілля під назвою Зупинимо сафарі поліції на Подолі.

Паралельно із цією акцією на Подолі пройшов мітинг за закриття закладів на Подолі.