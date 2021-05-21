В Киеве сегодня, 21 мая, возле Подольского отделения полиции проходит акция протеста против полицейского произвола под названием Остановим сафари полиции на Подоле.

На улице Хорива, 20 собрались сотни митингующих, среди которых культурные деятели, жители Подола, ди-джеи.

Люди держат плакаты Враги проливают кровь украинцев на войне, полиция проливает эту кровь в столице, Мы просим толерантного отношения, Полицию на переработку, Не найдут, так подкинут и тому подобное. Они выступают против дерзких действий полиции и необоснованных обысков.

Среди требований митингующих:

наказать полицейских, которые 19 мая избили на Подоле художника Дмитрия Богайчука;

уволить начальника Подольского отделения полиции Павла Василенко;

привлечь к ответственности правоохранителей, которые 15 мая провели незаконный рейд на улице Нижнеюрковская;

прекратить незаконные рейды и неправомерные обыски, с применением силы и подбрасыванием наркотиков.



















Мы просим толерантности: в Киеве проходят протесты под отделением полиции / 5 фотографий

Параллельно с акцией Остановим сафари полиции на Подоле проходит митинг за закрытие заведений на Подоле.

Там люди стоят с плакатами с требованием “остановить наркотический геноцид украинцев”, Объявляем войну наркозависимости и Притоны Closer, KellerBar, Хвылевой, Космос, Ривер-порт — позор для сообщества Киева.







Мы просим толерантности: в Киеве проходят протесты под отделением полиции / 2 фотографии

По словам одного из участников этой акции, люди вышли для того, чтобы противодействовать распространению наркотических веществ в столице.

Предыстория протестов

15 мая правоохранители сорвали два концерта на улице Нижнеюрковская. По словам очевидцев, полиция разогнала не только посетителей в клубе, но и тех, кто был рядом с радиостанцией 20ft Radio и в ресторане Savage Food. Тогда там находилось около десяти человек, среди которых дети.

18 мая полицейские избили и задержали двух подростков. По словам свидетелей, юноши мирно слушали музыку на улице. Также полицейские проводили обыски ребят без понятых. Впоследствии в сети появилось видео, как правоохранители засовывают в карман подростка что-то, а потом сажают в служебный автомобиль. В полиции Киева заявили, что у парня выпали деньги.

19 мая полиция неправомерно задержала и применила силу к художнику и музыканту Дмитрию Богайчуку.