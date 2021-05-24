Продавцы топлива и государство сошлись в настоящем противостоянии: кто же будет решать, по какой цене покупать бензин и дизель.

Проблемы начались в апреле этого года. Цены на АЗК пересекли психологическую отметку в 30 грн за литр. Аппетиты заправщиков утолили госрегулированием. Кабмин установил ценовой потолок: государство определяет предел надбавки над себестоимостью, которая формирует максимально возможную цену.

В мае это 7 грн – для дизеля, 5 грн – для бензина. Сейчас дизель в среднем будет стоить 27,89 грн, бензин – 30,22 грн. Это означает, что АЗК не смогут поднимать цены по собственному желанию.

В Нефтегазовой Ассоциации, которая представляет интересы крупных АЗК, раскрывают причины недовольства государственным решением: надбавку посчитали неправильно, не учли другие расходы АЗС, которые не входят в себестоимость бензина, но влияют на его цену.

– Это и коммунальные платежи, и налог на землю, и заработная плата – затраты, которые не зависят от того, много или мало ты продаешь, – говорит Неля Привалова, президент Нефтегазовой Ассоциации.

Реакция АЗК на решение властей не замедлила семя ждать. Сначала на заправках исчезает премиальное топливо. Продавцы объясняют, что торговать себе в убыток не хотят.

Но наибольшее удивление ждало украинских водителей позже, поскольку дисконты тоже урегулировали. Это значит, что АЗК будут брать со своих клиентов то, что потеряли из-за ограничения цен государством: стоимость топлива для каждого отдельного покупателя выросла, хотя общая цена уменьшилась.

Но представители властей убеждают – решение о ручном вмешательстве в цены вынужденное. К тому же синхронная реакция АЗК на госрегулирование вновь усилила слухи о картельном сговоре участников рынка.

В Нефтегазовой Ассоциации обвинения отвергают. Разговоры о картельных заговорах не более, чем сплетни. Премиальные АЗК занимают лишь 15% от общего количества заправок, а сверхприбылей никто не получает.

В пылу борьбы обе стороны пытаются успокоить покупателя. Операторы рынка убеждают, что дефицита топлива на заправках не будет. Представители власти говорят, что госрегулирование временное.

Цены на нефть как минимум не будут снижаться еще несколько месяцев. А государство не обещает в ближайшее время отмену госрегулирования цен, поэтому борьба между правительством и АЗС продолжается.

Зачем ввели госрегулирование цен на топливо

Государственное регулирование цен на дизельное топливо и бензин поспособствует росту конкуренции на рынке автозаправочных станций. Такое мнение выразил внештатный советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов.

По его словам, госрегулирование – это вынужденная мера, которая призвана достичь соответствующей цели. Она – временная, подчеркнул советник главы ОП.